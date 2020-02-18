KKTC'deki anketin sonuçları belli oldu

Araştırmada, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'nin Ada üzerinde garantisine de yüksek destek verdiği belirlendi. Anketi diğerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, Kıbrıs Türk halkının Rumlarla bir çözüm olacağı umudunu kaybettiğini söyledi.

2015 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Gezici, "O dönemden farklı bir durum var ortada. O dönem 'çözüm', 'barış' sözleriyle göreve gelen Mustafa Akıncı bir sonuç elde edemedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerilime işaret eden Gezici, "Halk, gergin bir siyaset izleyen Cumhurbaşkanı istemiyor. Türkiye ile iyi ilişkileri olan, iyi ilişki kuran bir Cumhurbaşkanı istiyor. Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden de anlamasını, hükümetlerle arasının iyi olmasını da istiyor" dedi.

"HALK, KKTC TANINSIN DİYOR"



Kıbrıs Türk Halkı'nın, tanınan bir devlet istediğini anlatan Gezici, "Halk, Rumlara güvenmiyor. Böyle süreçte de dünyada tanınan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasını istiyor" dedi.