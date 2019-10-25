KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Akıncı, Erdoğan’ın "hadsizlik" çıkışına "Kıbrıslı cumhurbaşkanları neyi ne amaçla söylediğini bilir" yanıtını verdi.

Türkiye bir süredir Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonla meşguldü. Ardından ateşkes geldi, ardından uluslararası yol haritası noktasında çeşitli konuşmalar, müzakereler yapıldı. Türkiye, Suriye’nin kuzeyiyle meşguldü ama bu sırada bir manşet de Kıbrıs’ın kuzeyinden geldi. Operasyona yönelik açıklamalarınız hem Türkiye’de, hem Kıbrıs’ta yankı buldu. Sosyal medya mesajınız çok tartışıldı. Mesajınızda, kısaca; "Suriye’nin kuzeyindeki operasyonu şimdi Barış Pınarı desek akan su değil kandır" şeklinde değerlendirdiniz, diyalog ve diplomasi çağrısı yaptınız. Ayrıca, "Şimdi 1974’te biz Barış Harekâtı desek de, bu da bir savaştı ve akan kandı" dediniz. Bu değerlendirmeniz Türkiye’de ve Kıbrıs’ta tepkilere yol açtı, çok ciddi bir çerçevede bir anda gündemde buldunuz kendinizi. Bu tepkiyi bekliyor muydunuz?

Mustafa Akıncı: O abartılı bir tepki oldu. Eğer benim dediklerimi beni biraz da tanıyarak, normal içeriğiyle okuyup anlama gayreti olsaydı, tepkiler bu kadar büyük olmazdı. Çünkü ben 1974’le ilgili ilk defa konuşmadım aslında. Ben 1974’te bu harekat olmalıydı, olmamalıydı tartışmasını da gündeme getirmedim. Ancak Barış Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı benzerliğinden hareket ederek orda bir saptamada bulundum. O saptamam da gerçek hayatın kendisinden kaynaklanan bir saptamaydı. Çünkü 1974’te ben bulundum o harekâtta, diğer bütün genç Kıbrıslılar gibi görev aldım. Yanımda arkadaşlarım şehit düştü ve evet, onun biz adına Barış Harekâtı dedik ama bunun gerçek anlamda bir savaş olduğunu bizzat içinde yaşayarak gözlemledim. Dolayısıyla buradan vermek istediğim mesaj; diplomasinin diyaloğun asıl ilaç olduğu mesajıydı. Dikkat edilirse ben beşinci günde verdim o mesajı ve hemen benim o mesajı verişimden beş gün sonra da gerçekten de diplomasi ve diyalog devreye girdi ve silahların susup insanların konuşmaya başladığı bir ortamda da olumlu bir sonuca gidildi. Ben size şunu söyleyeyim: Türkiye’nin terör belasını elbette biz önemsiyoruz ve bundan bir an önce Türkiye’nin kurtulmasını arzu ediyoruz. Bunu istemeyen bir Kıbrıs Türk insanı olacağını düşünmek de abesle iştigaldir. Ama bunun ne şekilde olabileceğiyle ilgili farklı düşünceler olabilir. Suriye’de 10 yıla yaklaşan bir savaş sürüyor ve bunun da artık doyum noktasına geldiğini görüyoruz. Esad rejimin de artık yerinde durduğunu da görüyoruz ve onunla ilişkinin de bir şekilde kurulmasının kaçınılmaz olduğunu anlıyoruz. Yani benim orada, asıl diyalogdan kastım, Türkiye ile Suriye’nin ilişkisinin yeniden tesis edilmesine yönelikti o da çarpıtıldı. Akıncı ‘terör örgütleriyle masaya otursun Türkiye dedi' şeklinde algılanıp yorumlanmak istendi. Benim öyle bir çağrım olmadı, devletler kiminle nasıl görüşecekler onun kararını kendileri verir. Ama ben bakınız, biz o kadar yakınız ki bu savaşa bir gün sabaha karşı bir füzenin düşüşüyle uyandık biz ve hemen koşa koşa o alana gittik. Dolayısıyla hem 74’ü yaşamış, hem de savaşın dehşetini bilen ve bu alanın gelecek kuşaklarının artık savaşın değil, kanın gözyaşının değil, barışın nimetlerinin paylaşılması gerektiğine inanan, düşünen ve bu uğurda da yıllardır uğraş veren bir kişi olarak bir temennimi ifade ettim.