HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. KKTC'ye 1 Nisan'a kadar bütün charter uçuşları durduruldu

KKTC'ye 1 Nisan'a kadar bütün charter uçuşları durduruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 01:39 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun 1 Nisan'a kadar ülkeye tüm charter uçuşları durdurma kararı aldığını duyurdu.

KKTC'ye 1 Nisan'a kadar bütün charter uçuşları durduruldu

Bakan Özersay, KKTC Bakanlar Kurulu'nun charter uçuşlarla ilgili aldığı karar hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından kararı duyuran Özersay, "Dün itibarıyla almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya'dan charter uçuşları 1 Nisan'a kadar durdurma kararını bu akşam itibarıyla genişletiyoruz. 1 Nisan'a kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak bütün charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu'nun az önce itibarıyla aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

Özersay, ayrıca KKTC Bakanlar Kurulu'nun yarın sabah 09.30 itibarıyla olağanüstü toplanacağını belirtti.

KKTC Bakanlar Kurulu, dün ülkede ilk kez bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okullar 15 Mart pazar gününe kadar tatil ilan edilmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdilerKoronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu KKTC

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! 827 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! 827 kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'da koronavirüsten ilk ölüm

Bulgaristan'da koronavirüsten ilk ölüm

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Marketlerden 'koronavirüs' önlemi

Marketlerden 'koronavirüs' önlemi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Önemli açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü pandemi ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü pandemi ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Diğer Haberler
Trump'ın merakla beklenen koronavirüs konuşması öncesi dikkat çeken iddia

Trump'ın koronavirüs konuşması öncesi dikkat çeken iddia

ABD Kongresi, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

Kongre'den Trump'a karşı hamle

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme İsrail'den geldi! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

İtalya'da flaş koronavirüs kararı! Tüm işyerleri kepenk kapatacak

İtalya'da flaş koronavirüs kararı!

ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Washington'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Irak'ta ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi! 3 hedef imha edildi

ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.