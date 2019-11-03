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KKTC'de 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi.

GAZİMAĞUSA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Mülteci çocuklar konusunun konuşulduğu kongrede Hasanoğlu, Türkiye'ye uluslararası saldırı olduğunu söyledi.

Gazimağusa'da, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi gerçekleştirildi. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğindeki kongrede, mülteci çocuklar konusu konuşuldu. Kongrede hitap eden Kerem Hasanoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinin, mülteciler konusunda Türkiye kadar duyarlı olmadığını ve bu kadar çok çocuğa bakamayacağını söyledi. Hasanoğlu, "'Barış Pınarı Harekatı' süreci ile ilgili olarak uluslararası çok yoğun saldırı var. 'Türkiye çocuklara kötü davranıyor' gibi saldırılar var; ancak Türkiye'de 3,5 milyon mülteci, 2 milyona yakın çocuk var. Kötü davranmak isteyen ülke, bunları yapmaz. 2 milyon çocuğa da hiçbir ülke bakmaz. Uluslararası kamuoyunda, özellikle 'güvenli bölge' oluşturulmaya çalışılırken, bu saldırıların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. 'Güvenli bölge' konusunda şunu söyleyebiliriz ki bu çocukların eğitimine, sağlığına, hayat şartlarına ve hatta beslenmelerine kadar Türkiye, şu anda el atmış durumda. 3,5 milyon mülteciden bahsediyoruz; ama o bölgeyi kapsadığında sayı daha da artacak ve Türkiye, şu andakinden çok daha fazla çocuğa bakmış olacak" diye konuştu.

HADİSE: ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde şarkıcı Hadise de konser verdi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteci çocuklarla ilgili konuşan Hadise, "Mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum; çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken, Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Bu çok önemli. Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Onlara sahip çıkmak, gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz ülke olarak onlara aile oluyoruz. Tabi yolumuz uzun. Bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var. Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

Hadise'nin mülteci çocuklarla yakından ilgilendiğini belirten Kerem Hasanoğlu, birçok çocuğa da ablalık yaptığını belirterek, "Kimse bilmiyor; ama Hadise hanım, yaklaşık 2 senedir Türkiye'deki kurumumuzun çocuklarla ilgili tüm çalışmalarına arka planda destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor" diye konuştu.

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