KKTC’de derneklerden İçişleri Bakanlığına tüzük tepkisi

KKTC’de bulunan dernekler, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün 23 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni haline İçişleri Bakanlığı önünde tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İçişleri Bakanlığının İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün 23 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni hali, KKTC’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için zorlukları da beraberinde getiriyor. Yeni düzenleme ile KKTC’de çalışma izni bulunan ve ikamet eden çifte vatandaşlardan 60 yaş üstü aile bireylerinin KKTC’de kalış süreleri kısalıyor. Eski yönetmeliğe göre KKTC’de sınırsız kalabilen aile bireyleri, yeni yönetmelikle ülkede 3 ila 6 ay kalabilecek. Aile bireylerinin daha uzun süre kalmaları durumunda ise ikamet izni alınmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğe KKTC’deki dernekler tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan dernekler, yönetmeliğin gözden geçirilmemesi durumunda halkın sokaklara döküleceğini ifade etti.

KKTC Gaziantepliler Derneği Başkanı Mesut Ayar, 13 dernek adına İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, “Yasalar ve düzenlemeler insanlar ve toplum refahını artırmak ve yaşamını kolaylaştırmak için yapılır. Bu tüzük sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başta olmak üzere KKTC’ye gelen yabancı uyruklu kişilere tek kelimeyle işkence yapmak için hazırlanmıştır. Bu tüzüğü hazırlayanların iyi niyetli olduklarını söyleyebilmek asla mümkün değildir. Elbette ülkeye giriş çıkışların kontrol edilmesi, kaçak iş gücünün önlenmesi hepimizin üzerinde durduğu bir konudur” ifadelerini kullandı.

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Uğur Güler de yapılan bu uygulama ile ‘180 ile 90 gün kalma’ ibaresinin KKTC’de yaşayan binlerce insanı bağladığını belirtti. Güler, “Bizim Türkiye ile bağlantımız vardır. Biz bu ülkeyi benimsemişiz. Bu ülkeyi vatan kabul etmişiz ama ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz Türkiye’dedir. 90 günlük süre kalacak ise bu aile çıkmak zorunda oluyor. Burada yakınlarından birine bir şey geldiğinde bu tüzüğe göre tekrar hemen gelemiyor” dedi.