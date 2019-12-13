KKTC’de ilk yeraltı barajı

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yer altı suyu suni besleme ve yer altı barajı için adım atıldığını ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) bir heyetin ülkeye geldiğini açıkladı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yer altı barajı için ülkede çalışmalarda bulunan DSİ heyetini kabul etti. Heyet, Oğuz’a yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kabulde, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Toroslu Özhür ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Ülkede yer altı barajına ihtiyaç olduğunu belirten Oğuz, kurak geçen dönemlerde yer altı suyundan azami şekilde yararlanmanın önemine işaret etti. Yer altı barajı konusunda kendisine yönelik pek çok eleştiri yapıldığını anımsatan Oğuz, “Tek bir damla yağmur suyu heba olmamalı” dedi. Oğuz, Türkiye’den gelen DSİ heyetine çalışmalara vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

KKTC Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yer altı barajı inşası için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmeler neticesinde, DSİ’den gelen heyet bu çerçevede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ile Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı teknik çalışanları tarafından daha önceki ziyaretlerde tespit edilen yerlerde yer altı suyu suni besleme ve yeraltı suyu depolama imkanlarının araştırılması konusunda, Su İşleri Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi çalışanları ile ortak teknik çalışma ve arazi incelemesi yapıldı. Detay çalışmaların müşterek şekilde sürdürülmesi kararı alındı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 10 kişilik heyet; Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Murat Dağdeviren, Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Oğuz Kasap, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı İnşaat Mühendisi Nazmi Kağnıcıoğlu, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Ayhan Koçbay, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürü Hidrojeoloji Mühendisi Mert Toklu, Hidrojeoloji Mühendisi Dr. Ali Burak Yener, Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürü Harita Mühendisi Mehmet Fakıoğlu, İnşaat Mühendisi Murat Yakut, İnşaat Mühendisi Mustafa Onur Önen ve Meteoroloji Mühendisi Ahmet Faruk Öztürk’ten oluşuyor.



