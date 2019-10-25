KKTC’de kış saati uygulaması başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 27 Ekim Pazar günü saatleri bir saat geri alacak ve kış saati uygulamasına başlayacak.

KKTC’de yaz saati uygulaması, 27 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek. KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulu, Fasıl 98 Yaz Saati Yasası’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, ileri saat uygulamasının bu hafta sonu itibariyle sona ereceği duyuruldu .Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte 27 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00’e ayarlanacak.

