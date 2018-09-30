KKTC'de olumsuz hava koşulları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Lefkoşa'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan Havaalanı yolu üzerine düşen elektrik direği trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Sürücüler, sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

