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KKTC'de olumsuz hava koşulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Başkent Lefkoşa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Lefkoşa'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan Havaalanı yolu üzerine düşen elektrik direği trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Sürücüler, sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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KKTC Lefkoşa sağanak yağış

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