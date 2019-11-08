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KKTC’den Rumlar’a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.

KKTC’den Rumlar’a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.

Taçoy, “İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir” dedi. Sosyal medya hesabında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i de etkileyen Taçoy, “Dinle; Yorgos bu imzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin Hakları'nı gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz'de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

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