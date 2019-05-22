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KKTC’nin yeni Başbakan Ersin Tatar göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar, Tufan Erhürman’dan görevi devraldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar, Tufan Erhürman’dan görevi devraldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı. UBP Lideri Ersin Tatar yeni hükümetin başbakanı olurken, düzenlenen törenle Tufan Erhürman’dan görevi devraldı.
Tatar törenin ardından yaptığı konuşmada, Erhürman’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Tatar, “Bu koalisyon ortaklığını en iyi şekilde yönetmek için burada bulunacağım. Çeşitli sektörlerdeki sıkıntıların aşılabilmesi için ciddi çalışmalar içinde olmak durumundayız” dedi. Eski Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür eden Tatar, “Günün sonunda nöbet değişimleri oluyor. Bugün anlamlı bir gün. Herkese ve Türkiye’deki dostlarıma selamlarımı iletmek istiyorum” diye konuştu. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı önemsediklerini söyleyen Tatar, “KKTC halkı için Türkiye’miz için çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tufan Erhürman da yeni hükümetin KKTC halkı için hayırlı olmasını dileyerek, “Zor bir dönemi geride bıraktık önümüzde de zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Çok çalışmak gerekiyor” dedi.
Başbakanlığın devir tesliminin ardından Bakanlıkların devir teslim törenlerinin de yarın yapılması bekleniyor.
KKTC’de 50 kişilik Mecliste yeni koalisyon hükümetinin 30 sandalyesi oldu.

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