Klamidya: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Dünyada cinsel korunma yöntemlerini bilmeyen veya bildiği halde bu tür yöntemlere erişimi olmayan, bunları kullanmak istemeyen milyonlarca insan yer alır. Bu insanların bazıları kendi istekleri dışında cinsel korunma yöntemlerini kullanamazken bazıları da umursamayarak pek çok cinsel hastalığın zeminini hazırlar. En tehlikeli ve tedavinin tam olarak gerçekleştirilemediği hastalık olan AIDS de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir. Klamidya Nedir? Chlamydia trachomatis isminde bir bakterinin neden olduğu ve günümüzde gelişmiş ülkelerde en çok görülen hastalıktır. Bu hastalık cinsel yolla bulaşır ve oldukça risklidir. Bazı istatistiklere göre her yıl 4 milyondan fazla bu hastalığın vakasına rastlanır. Hastalık hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür. Klamidya hastalığı belirtileri fark edilmeyen bir hastalıktır. Aynı zamanda vücutta çok hızlı yayılıp sinsice ilerler. Bu yüzden çoğu zaman belirtileri görülmez. Erken teşhis sayesinde hemen önlemi alınabilir. Aynı zamanda özel muayenehanelerde idrar testi ile teşhis edilir. Hastalığın var olduğu kişiler en son 1 ay önce kimle cinsel ilişki yaşamışsa bu kişilerin de bu testleri yaptırması gerekir. Çünkü hastalık, cinsel yollarla bulaşan bir hastalık olarak bilinir.

Klamidya hastalığı oldukça ciddiye alınması ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Çünkü erkeklerin spermlerinde tahribata sebep olur. Ayrıca hem kadın hem de erkek üzerinde kısırlığa neden olabilir. Hastalığa neden olan bakteri, cinsel bölgede enfeksiyonlar yaşanmasına neden olur. Deri üzerinde yer alır ve bölgesel olarak büyüyüp yayılır. Bu bakteri cinsel birleşme sırasında, cinsel temas halinde, anal veya oral yollar ile bulaşır. Kadınlarda genel olarak rahim ağzı ve çevresinde, erkeklerde de kasık bölgesinde yer alır. Klamidya Nedenleri Nelerdir? 1. Korunmasız cinsel ilişki Hastalığın oluşumundaki en büyük neden korunmasız cinsel ilişkiye girilmesidir. Hastalığa neden olan bakteriler kadınlarda vajinal sıvıda ve rahim ağzında yaşar ve bu bölgede üremeye başlarlar. Erkeklerde ise penis çevresinde üreme gerçekleşir. Cinsel bölgenin temizliğine önem vermeyen kişilerde bu bakteriler hızlıca oluşmaya başlayıp ürerler. İlişkiye giren kişilerin herhangi birinde bu bakterinin olması durumunda cinsel birliktelik sayesinde sağlıklı kişiye de bulaşır. Hastalık oral, anal ve vajinal yollarla bulaşır. Bu yüzden korunmasız cinsel ilişki büyük tehlikeyi beraberinde getirir. Ayrıca kirli havlu kullanımı sonucu el ve göz çevresinde küçük yaraların oluşması ile kendini belli edebilir.

2. Anneden bebeğe geçiş Hasta bir annenin doğumu esnasında bebeğine enfeksiyon bulaştırmasıyla bu hastalık anneden bebeğe geçebilir. Bu durum sonucunda yeni doğan bebekte, zatürre hastalığı ya da ciddi göz enfeksiyonları oluşabilir. Klamidya Sadece Cinsel Yolla Mı Bulaşır? Bu hastalık genel olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına girer. Hastalık iki yolla bulaşma gösterir. Bunlardan ilki cinsel yola bulaşmadır. Hastayla korunmasız cinsel ilişkiye girildiğinde; hasta kişiden sağlıklı kişiye enfeksiyon bulaşır. Sağlıklı kişi de hastalığa yakalanır. Hastalığın bulaşma yollarından bir diğeri ise anneden bebeğe geçmesiyle olur. Hasta olan anne doğum esnasında bebeğe bu enfeksiyonu bulaştırır. Enfeksiyon annenin vajinasındadır ve doğum esnasında bebek bu yolu izleyerek dünyaya gelir. Bu esnada enfeksiyonlar anneden bebeğe geçer. Klamidya Belirtileri Nelerdir? Hastalığın erken dönemindeki belirtileri oldukça azdır. Hatta hastalığın erken döneminde genellikle herhangi bir belirti gözlenmez. Hastalık cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmasına rağmen hastalığın erken dönemlerinde, hem kadınların hem de erkeklerin cinsel organlarında herhangi bir değişim gözlenmez. Hastalığın ilerleyen süreçlerinde etkiler görülmeye başlanır.

Genellikle hastalığa neden olan bakteri vücuda giriş yaptıktan 1-3 hafta gibi bir süre sonrasında hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Fakat belirtilerin ve semptomların meydana gelmesine rağmen hastalık yine de fark edilemeyebilir. Çünkü bazen belirtiler çok hafif şekilde oluşabilir. Bu nedenle hastalığın fark edilememesi olasıdır. 1. Ağrılı idrara çıkma Çoğu insanda net bir şekilde belirti göstermeyen hastalık, biraz daha ilerleyen dönemde idrar yolu problemlerinin yaşanmasına neden olur. Ayrıca, enfeksiyon tabanlı bir hastalık olduğu için idrar yollarında hasar meydana getirebilir. Bundan dolayı, ağrılı idrara çıkma belirtilerden biridir. 2. Alt karın bölgesinde ağrı yaşanması Karın bölgesinin alt kısmında yaşanan ağrılar, hastalığın cinsel yollarla bulaşan bir enfeksiyon olmasından ötürü oluşabilir. Cinsel organları bir süre sonra etkisi altına alan hastalık, karın kısmının alt bölgesinde ağrılar yaşanmasına neden olur. 3. Cinsel organda akıntılar Hem erkeklerde hem de kadınlarda bu hastalık, akıntılar yaşanmasına neden olur. Bu akıntılar, normal bir zamanda oluşan akıntılara benzerlik göstermez. Ayrıca akıntılar aşırı miktardadır. Enfeksiyon nedeniyle akıntılar değişik şekillerde görülebilir.

4. Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki Hastalık özellikle kadınlarda şiddetli ağrılara neden olur. Bu ağrılara örnek olarak, cinsel ilişki esnasında yaşanan ağrılar örnek olarak verilebilir. Ağrılar normal dönemde yaşanan ağrılardan çok daha fazla can yakıcı olabilir. 5. Kadınlarda kanamalar yaşanması Hastalığın ilerleyen süreçteki belirtilerinden biri de kadınlardaki kanamalardır. Bu kanamalar cinsel ilişki esnasında, genital bölgeden kaynaklanan durumlarda meydana gelir. Eğer kanama durmazsa acil müdahale gerekir. 6. Erkeklerde testis ağrısı Klamidya hastalığı cinsel organları oldukça hasara uğratır. Bu nedenle de erkeklerin testislerinde ağrılar ve sızılar ortaya çıkabilir. Ağrıların şiddeti hastalığın şiddetiyle doğru orantılı olarak artış gösterir. Klamidya Hastalığının Komplikasyonları Nelerdir? Hasta kişiler için diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar büyük tehlike oluşturur. Bu durumda, frengi ve AIDS gibi enfeksiyon tabanlı hastalık riski sağlıklı insanlara göre klamidya hastalarında daha yüksektir.

Hastalık, rahim ve fallop tüplerini etkiler. Bu nedenle, leğen kemiği bölgesinde ve alt karında ağrı yaşanmasına neden olabilir. Aynı zamanda ateşlenmeye de sebep olur. Hastalık şiddetli bir hale dönüşürse, hastaneye yatırılıp damar yolundan antibiyotik tedavisi uygulanır. Ayrıca, fallop tüplerine, yumurtalıklara, rahime ve rahim boynuna ciddi zararlar verir.

Epididimit, testislerin etrafında meydana gelen enfeksiyonlar ile yakından ilgili bir problemdir. Ateşlenme, skrotal ağrı ve şişmeye neden olur. Bu durum hastalık tedavi edilmezse ilerleyen aşamalarda gözlenebilir.

Hastalığa neden olan mikroorganizmalar, prostat bezlerine yayılabilir. Bu enfeksiyon nedeniyle cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrılar yaşanabilir. Ateş yükselebilir, alt karın bölgesinde ağrılar ve idrara çıkarken yanma hissi oluşabilir.

Enfeksiyon hiçbir belirti göstermese bile kadınlarda fallop tüplerinde yaralar oluşturup, fallop tüplerinin tıkanmasına neden olabilir. Bu durum sonrasında kadınlarda kısırlık sorunu ortaya çıkabilir.

Hastalar reaktif eklem iltihabı riski ile beraber yaşar. Enfeksiyon tabanlı bir hastalık olduğu için en çok eklemleri, gözleri ve idrar yollarını etkiler. Klamdiya Tanı ve Teşhisi Nasıl Konur? Hastalığın risk faktörleri içine girildiği düşünülüyorsa sık sık doktor kontrolüne gitmekte fayda vardır. Doktorlar bazı testler ve yöntemlerle hastalığın tanısını koyarlar. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, hastalığın teşhisi için bazı yöntemleri önerir. Bu tanı ve teşhis yöntemlerini düzenli olarak yapması gereken kişiler; Enfeksiyon testleri 25 yaşından genç yaştaki kadınlara yılda bir kez yapılmalıdır. Çünkü 25 yaşından genç kadınlar hastalık için yüksek oranda risk taşır. Bu nedenle bu kişilere yılda bir kez tarama testleri yapılır. Eğer bu kadınların yeni partnerleri varsa onlara da testin yapılması gerekebilir.

Hamile kadınların mutlaka tarama testlerini yaptırmaları gerekir. Bu testlerin doğumdan önce düzenli olarak yapılması önemlidir.

Bir yıl içinde, birden fazla kişiyle cinsel ilişki yaşamış olan kadın veya erkekler, klamidya riski yüksek olan grup içinde yer alırlar.

Bunun dışında, korunmasız şekilde sürekli cinsel ilişki yaşayanlar için de bu testler düzenli olarak yapılmalıdır. Tanı için yapılacak tarama ve klamidya testi;

Emici ped çubuk yöntemiyle hem kadınlarda hem de erkeklerde hastalık teşhis edilebilir. Kadınlarda, steril bir pamuklu çubuk yardımıyla rahim boynundan bir miktar akıntı alınır. Alınan akıntı, kültür ya da antijen testi için kullanılır. Erkeklerde ise ince bir steril çubuk, penisin uç noktasının içine uygulanır. Buradan bir miktar üretra alınır. Bazı durumlarda ise doktorlar bu yöntemi, anüsten örnek alarak uygulayabilir.

İdrardan alınan bir miktar numune laboratuvar ortamında incelenir. Enfeksiyon olup olmadığı kontrol edilir. Eğer daha önceden hastalığın tedavisi uygulanmışsa, bu testleri üç ayda bir tekrarlamak gerekir. Klamidya Tedavisi Nasıl Yapılır? Hastalığın belirtilerini taşıyorsanız mutlaka bir üroloji doktoruna gidip muayene olmanız ve test yaptırmanız gerekir. Tedavi aşamasına bir hekime danışmadan geçilmemelidir. 1. Medikal tedavi Bu hastalık pek çok kalıcı hastalığın oluşmasına neden olabilir. Tedavi edilmediği zaman kadınlarda rahim ve yumurta keselerinde ağrılara neden olur. Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara da zemin hazırlar. Tedavi edilmezse HIV virüsüne yakalanma riski 5 kat artış gösterebilir. Erkeklerde, kadınlara göre daha az etki oluşturur. Hastalığın pozitif olduğu kişilere hemen medikal tedavi yöntemi uygulanmaya başlanır. Doktor tarafından hastalara, hastalığının etkilerini azaltacak ve hastalığa neden olan bakteriyle savaşacak bazı antibiyotikler verilir. Tedavide en çok tetrasiklin ve doksisiklin grubu antibiyotikler kullanılır. Yine oral yolla kullanılan levofloksasin ve tek dozluk kullanılan azitromisin de hastalığın tedavisinde etkili birer tercihtir.

2. Bitkisel tedavi Her şeyden önce bu hastalık için mutlaka bir doktora danışıp önerdiği ilaçların kullanılması gerekir. İlaçlarla beraber doktora danışıp, evde yapılabilecek alternatif tedavi yöntemleri ile sürece destek olunabilir. Doktorun önermesi durumunda; klamidya enfeksiyonu bitkisel tedavi yöntemleri denenebilir. Bu hastalık için önerilen alternatif tedavi yöntemleri direkt olarak hastalığa etki etmez. Bu durum hastalık farklı sebeplerden dolayı oluştuğu için söz konusudur. Fakat alternatif tedavi yöntemleri hastalığa sebep olan enfeksiyonun vücuttan en kısa sürede atılmasına yardımcı olur. Sade doğal yoğurt enfeksiyon tedavileri için kullanılabilir. Yoğurt tüketerek bağırsaklardaki yararlı bakterilerin harekete geçmesi sağlanabilir.

Şekersiz kızılcık suyunun düzenli tüketimi, vücuttaki enfeksiyonları mümkün olduğunca yok eder. Fakat kızılcık suyu tüketirken dikkatli olunması gerekir. Aşırı tüketimi başka sağlık problemlerine de neden olabilir.

Banyo suyunun içine bir fincan elma sirkesi ekleyip bu suyun içinde bir süre beklendikten sonra enfeksiyon önlenebilir.

Bu hastalıkta genital bölge yanması, akıntısı ve genital bölge kaşıntısı ortaya çıkabilir. Bu problemlerin etkilerini azaltmak için maydanoz kürü uygulanabilir. Bunun için 20 adet maydanoz güzelce yıkanır. Bir adet sıkılmış limon suyu ve bir su bardağı suyla beraber robottan geçirilir. Sabahları aç karnına, kahvaltıdan en geç yarım saat önce bu kürün içilmesi enfeksiyonları büyük oranda azaltır. Klamidya Tedavisi Ne Kadar Sürer? Azitromisin genelde tek seferlik ve tek doz olarak kullanılan bir antibiyotiktir. 1 hafta boyunca 14 adet alınarak kullanılması gerekir. Yani antibiyotik tedavisi yaklaşık olarak 1 hafta yapılır. Bu aşamada hastanın ağrı ve kaşıntı durumu azalır. İlaçların ne olduğu kadar ne kadar süre kullanıldığı ve dozu da önemlidir. Bakterinin vücuttan tamamen atılması için ne kadar süre kullanılması gerekiyorsa ilaçlar o kadar süre kullanılmalıdır. Ayrıca saf bir sabun ve su ile genital bölgenin temizlenmesi de bakterinin yaşadığı ortamı olumsuz etkiler ve bu bölgelerdeki bakterileri zamanla yok eder.