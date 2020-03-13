Klasik Blade Runner Oyunu Enhanced Edition ile Yeniden Geliyor!

Hollywood Reporter'ın özel haberine göre, yeni oyun için Nightdive Studios ve Alcon Entertainment firmaları bir araya gelmiş. Aslında orijinal kodları kaybolan oyun için bir tersine mühendislik çalışması yapmayı başaran Nightdive Studios, böylece oyunun görselliğini ve çözünürlüğünü geliştirmeyi başarmış durumda.

Geliştirici Nightdive Studios, oyun için daha önce Turok ve System Shock oyunlarının remastered sürümlerinde de kullandığı KEX motorunu kullanıyor.

Blade Runner Enhanced Edition PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliştiriliyor. Çıkış tarihine dair bir bilgi paylaşılmış değil henüz.

Command & Conquer Remastered Collection Haziran Ayında Geliyor!

