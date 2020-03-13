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Klasik Blade Runner Oyunu Enhanced Edition ile Yeniden Geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 09:13 | Son Güncelleme

1997 yılında çıkan epey sevilen Blade Runner oyunu geliştirilmiş sürümüyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Klasik Blade Runner Oyunu Enhanced Edition ile Yeniden Geliyor!

Hollywood Reporter'ın özel haberine göre, yeni oyun için Nightdive Studios ve Alcon Entertainment firmaları bir araya gelmiş. Aslında orijinal kodları kaybolan oyun için bir tersine mühendislik çalışması yapmayı başaran Nightdive Studios, böylece oyunun görselliğini ve çözünürlüğünü geliştirmeyi başarmış durumda.

Geliştirici Nightdive Studios, oyun için daha önce Turok ve System Shock oyunlarının remastered sürümlerinde de kullandığı KEX motorunu kullanıyor.

Blade Runner Enhanced Edition PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliştiriliyor. Çıkış tarihine dair bir bilgi paylaşılmış değil henüz.

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Alcon Entertainment Blade Runner Blade Runner Enhanced Edition Nightdive Studios Nintendo Switch pc playstation 4 remaster Xbox One

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