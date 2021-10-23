Klasik kapatıcılar yetmiyor mu? Göz altlarını canlı ve aydınlık gösteren makyaj tüyoları

Ufak birkaç tüyo ile göz altlarınızı daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturmak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Hissettiğiniz gibi canlı ve dinç bir görüntüye daha kolay kavuşmak oldukça basit birkaç adımla gerçekleşiyor. İşte sizin için derlediğimiz, göz altlarının sağlığı ve kapatıcıdan maksimum verim alabilmek için temel nitelikte birkaç tüyo...

GÖZ ALTLARINIZI İYİ NEMLENDİRİN

Bütün adımlardan önce cildinizin iyi nemlenmiş olduğundan emin olmalısınız. İyi bir nemlendirme işlemi ile hem cildinizin onarımına yardımcı olacak hem de cildinizi kapatıcıya hazırlamış olacaksınız. Unutmayın ki makyaj, temiz ve bakımlı bir ciltte daha güzel görünür. Bu sayede uygulayacağınız kapatıcıdan da maksimum verimi alabilirsiniz.

KAPATICIDAN ÖNCE BAZ UYGULAYIN

Cildi makyaja hazırlamak makyajın en önemli ama çoğunlukla es geçilen bir parçası. Göz altı yapınıza en uygun primer/baz ürün seçiminizi yaparak uyguladığınızda, kapatıcınızın aslında o kadar da kalın yapılı olmasına gerek olmadığını görebilirsiniz.

NÖTRLEMEK İÇİN DOĞRU BİR ÜRÜN KULLANIN

Bazen göz altlarındaki yorgun görüntüyü silebilmek için uykunuzu düzene sokmak ve dengeli beslenmek gibi özen ve zaman gerektiren çözümlere ayıracak yeterli vaktiniz olmayabilir. Acil durumlar için oldukça etkili diğer tüyomuz ise göz altlarınızı kapatıcınızdan önce corrector/düzeltici ile nötrlemek! Göz altı koyuluğunuzun tonunu doğru tespit ederek ve ona uygun renkte bir corrector seçerek göz altlarınızı kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Örneğin; göz altı deriniz kırmızıya çalıyorsa yeşil ve sarı tonları, mavilikler mevcutsa turuncu, kahverengilikten şikayetçiyseniz pembemsi bazlar, sarının tonlarındaysa mor renk bir göz altı bazı uygulayarak cildinizdeki renk eşitsizliklerini nötrleyebilirsiniz. Doğru renkte bir corrector seçimiyle kapatıcınızı kullandığınızda farkı çok net görebileceksiniz.

UYGUN BİR SABİTLEYİCİ KULLANIN

Kapatıcınızı uyguladıktan sonra cilt tipinize en uygun olan formda bir pudra kullanarak kapatıcınızı sabitlemeyi deneyebilirsiniz. Cilt yapınıza göre toz veya transparan pudra tercih ederek kapatıcınızı sabitlediğinizde, gün boyu veya özel davetlerinizde makyajınızın akması gibi problemlerin önüne geçerek yaşadığınız anın keyfini çıkarabilirsiniz.

