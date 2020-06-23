Klitoris Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Nedir? Nerededir?

Cinselliğin tabu olduğu toplumumuzda, maalesef ki kadınlar da erkekler de kendi vücutlarını tanımıyorlar. Klitorisin ne olduğunu bilmek bir yana ismini bile duymayan pek çok kişi var. Vajina kelimesi de dahil olmak üzere cinselliği içeren pek çok kelime, yeni yeni kullanılmaya başlamıştır. Bu durum hem sağlık bakımından sorun teşkil edebiliyor hem de kişinin cinsel yaşamında zevk almasının önüne geçiyor. İnsanların, toplumun dayattığı bu tabudan kurtularak hem kendi vücudunu tanıması hem de partnerinin vücudunu tanıması açısından çok büyük önem taşıyor. Bu sağlanamazsa, insanın kendi vücuduna giderek yabancılaşması durumu ortaya çıkar, vücuduyla barışık olmayan ve onu sevmeyi beceremeyen insanlar haline gelinir. Bu durumun oluşması, kişilerde cinsellikten korkmaya ve cinsel ilişkiyi kendi vücutlarıyla bir türlü bağdaştıramayan insanlara dönüşmesine neden olur. Bu durumun tabu olması yeni evlenen çiftlerin, ilk cinsel birleşme sırasında korkarak ve kendilerini kasarak cinsel birleşme yapmaya çalışmaları, özellikle kadınların vajinismus denilen hastalığa yakalanmalarına sebep olabilir. Her türlü sorun, eşler arasında çekinmeden ve utanmadan konuşulabilirse, bazı problemlerin önüne geçilmiş olur.

Klitoris Nedir? Klitoris, Yunanca kökenli bir sözcüktür. Dişi memelilerde, bazı hayvanlarda ve deve kuşlarında bulunan cinsel organdır. Bazı hayvanlar idrarlarını klitoris denilen organdan yaparlar. Ancak insanda böyle bir durum söz konusu değildir. Kadınların pek fazla bilgi sahibi olmadıkları, ancak güzel ve sağlıklı bir cinsel yaşamın sağlanmasında büyük rol oynayan bir organdır. Klitoris kadınların en hassas bölgelerinden biridir ve cinsel ilişki sırasında zevk almalarını sağlayan bir yapıdadır. Klitoris anne karnındayken, cinsiyetin belirlendiği dönemde oluşan bir organdır. Bu organın dokusu daha sonraları Y kromozomuna göre, ya penise ya da klitorise dönüşür. Klitoris, damar ve sinir bakımdan oldukça yoğun yapıda bir organdır öyle ki 8000 civarında sinir noktasına sahiptir. Bu sinir dokusu miktarı penistekinden en az 2 kat daha fazladır. Klitoris şekli açısından bakıldığında, boyu kişiden kişiye göre farklılık gösterse de, genellikle 3-7 cm arasında değişir. Klitorisin uç kısmının büyük ya da küçük olması da kişiden kişiye göre farklılık gösterir ve zevk açısından bir fark yaratmadığı gözlenmiştir. Klitoris cinsel ilişki esnasında, aynı penis gibi sertleşebilir. Orgazmla doğrudan ilişkisi olan klitorisin; idrar boşaltımı, hamilelik ve regl olma ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Klitorisin görevi cinsel ilişki sırasında kadını orgazma ulaştırmaktır. Sağlık açısından büyük önem taşıyan bir diğer görevi ise cinsel ilişki sırasında sertleşip büyüyerek, idrar deliğini kapatır ve bu bölgeyi koruma altına alır.

Klitoris Nerededir? Klitoris vajina girişinin hemen üst kısmında, iç dudakların ve ön üretra bölümünün üst kısmında yer alır. Klitoris zevk almayı sağlayan bir organdır. Kadınların orgazmlarının da bir tabu haline geldiği toplumumuzda, ne yazık ki kadınlar cinsel birleşmeyi, orgazm nedir bilmeden ve zevk almadan sadece yaşarlar. Orgazm olmak için herhangi bir şey de yapmazlar. Kadınlarda orgazm 2’ye ayrılır. Vajinal orgazm ve klitoral orgazm olarak adlandırılan bu orgazm çeşitlerinde kişi cinsel ilişkide zevkin doruğuna ulaştığı anlarda klitoristeki tüm sinir uçları kasılarak sertleşir ve beynin haz merkezi uyarılır. Vajinal orgazm için penetrasyon (penisin vajinaya girmesi), olması şarttır. Ancak klitoris de, vajinal orgazm yaşanmasını kolay hale getirir. Cinsel ilişkide yalnızca klitorisi uyaran pozisyonlar kullanıldığında, vajinal orgazma ulaşılır. Merak edilen bir konu olan G noktasıyla klitoris arasında bir ilişki var mıdır, klitoris ile arasında bir ilişki yoktur. G noktası vajina girişinin 4-5 cm kadar içerisinde yer alır. Ancak klitoral orgazm ile vajinal orgazm birbirini tetikleyen iki orgazm türü olduğu için birbirlerini desteklerler.

Klitoris Nasıl Uyarılır? Kadınların vücutlarındaki en hassas bölgelerden biri olan klitoris, seks sırasında ve boşalma anında oldukça önemli bir görevi yerine getirir. Cinsel ilişki sırasında klitorisin uyarılmasında, penisle doğrudan temas halinde olunması yeterli değildir. Penisin, vajinal birleşme sırasında çeşitli hareketler yaparak ve penis çevresi bölgesiyle vajinaya baskı uygulayarak klitoris uyarılabilir. Vajinal ilişki esnasında yeterli uyarılma sağlanamazsa, o esnada bir yandan da klitoris uyarılarak zevk almak sağlanabilir. Klitoris çok hassas bir yapıda olduğu için sert ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Sağlıklı bir cinsel ilişki için, bu konuda da çiftlerin birbirini anlaması ve isteklerini birbirlerine çekinmeden söyleyebilmeleri oldukça önemlidir. Birbirlerini ve vücutlarını tanıyan, birbirlerini anlayan çiftlerin daha sağlıklı ilişkileri olduğunu unutmayın. İlişki esnasında partnerinize dokunun ve farklı bölgelerine temas edin, nelerden hoşlandığını anlamaya çalışın. Klitorisini uyararak partnerinizin cinsel bir doyuma ulaşmasına yardımcı olun. Seks sırasında kendiniz kadar partnerinizin de zevk almasını sağlarsanız mutlu bir beraberliği sağlamış olursunuz. Klitorise hiçbir uyarma olmadan, normal bir zamanda dokunmak istediğinizde zevk değil acı ve nefret duygusu hisseder. Bu sebeple cinsel bir uyarı olmadan klitorise dokunmak ilerde cinsellikten soğumaya sebep olabilir. Klitorisle ilgili bilinmesi gereken diğer bilgiler; klitorisin görünen kısmı toplam boyutunun sadece dörtte biridir. Klitorisin görevlerinden birisi de ters V şeklindeki kollarının şişerek sertleşmesi vajina kanalını gererek, penis başının vajinaya daha rahat bir şekilde girmesini sağlar.