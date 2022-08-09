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Klozet kapağından kat kat daha kirli! Dehşete düşeceksiniz

09.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde tuvaletteki bir eşyanın kirliliği kimseyi şaşırtmaz. Özellikle klozet kapağı! Ancak klozet kapağından daha kirli yerler olduğunu öğrendikten sonra çok üzüleceksiniz. Evde kullandığınız birçok eşya tuvalet kapağından daha kirli olabilir. Aslında her şeyi kaplayan bakterilerin çoğu zararlı değildir. Bakteriler kötü kokmaz. Görünmez. O yüzden nerelerde biriktiği konusu da çoğu zaman şaşırtıcı olabiliyor.

Klozet kapağından kat kat daha kirli! Dehşete düşeceksiniz

Evdeki hijyen kadın erkek demeden herkesin en çok dikkat ettiği konuların başında gelir. Klozet kapağı da genellikle akla gelen ilk en kirli yer olarak tahmin edilir. Peki, neden bir klozet kapağı "kirlilik" için evrensel bir ölçüdür? Çoğu evde, klozet kapakları, özellikle kullanım sayılarına kıyasla, etkili kimyasallarla sıklıkla temizlenir. Gözeneksiz ve kuru olurlar. Yani, bakterilerin üremesi için harika bir yer değiller.

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Gerçekte olan şu ki, klozet kapakları, insanların tuvaletini yaptığı için zihnimizde en kirli yer olarak kalır. Muhtemelen bakteri kaplılar. Ama, diğer eşyalar kadar değil. Televizyon kumandası, araba anahtarı aslında tuvalet kapağından daha kirliler.

BAKTERİ KAPLI EV EŞYALARI

BULAŞIK SÜNGERİ

Almanya'nın Furtwangen Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, ıslak, gözenekli mutfak süngerleri mikroorganizmalar için yuvadır. Kısaca evinizdeki en kirli eşya mutfak süngeridir. Mutfak süngerini sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin.

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KAHVE MAKİNESİ

Kâr amacı gütmeyen halk sağlığı kuruluşu NSF International'ın mikroplanma araştırmasına göre, kahve makineniz klozet kapağınızdan iki kat daha kirli. Kahve makinesi salmonella ve koli basili gibi bakterin buluşma noktası!

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KESME TAHTASI

Arizona Üniversitesi araştırmacıları, ortalama bir kesme tahtasının klozet kapağına göre 200 kat daha fazla dışkı bakterisi içerdiğini buldu. Bunun nedeni, üzerinde et kesmeniz. Çiğ etin gerçekten kötü bir mikrop olan çiğ tavuktan gelen salmonella da dahil olmak üzere dışkı bakterileri içermesidir.

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KLAVYE

Arizona Üniversitesi araştırmasına göre diğer kirli eşya klavyedir. Klavye ortalama bir klozet kapağından 400 kat daha fazla bakteriye sahip.

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CEP TELEFONU

Cep telefonunuz klozet kapağından 10 kat daha kirli! Hücrenizdeki tüm bakteriler parmaklarınızdan ve yüzünüzün yanından gelir. Oyun oynarken dünyadaki herhangi bir şeye dokunduğunuzda mikropları topluyorsunuz, vücudunuzun yağlı salgılarına karışıyor ve tüm ekranınıza bulaştırıyorsunuz.

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YASTIK KILIFI

North Carolina State Üniversitesi biyoloğu Rob Dunn tarafından yürütülen araştırmaya göre, yastık kılıfları en az klozet kapakları kadar kirli.

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DİŞ FIRÇASI KABI

Tuvalet bilimcilerine göre, sifonu çektiğinizde bakteri ve virüsler aerosol haline gelir ve diş fırçanıza gelene kadar odanın içinde yüzer, ancak banyonuzdaki en mikroplu şey muhtemelen diş fırçası kabıdır.

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TELEVİZYON KUMANDASI

İngiliz mobilya perakendecisi Scs tarafından yapılan bir ankete göre, insanların yaklaşık % 67'si televizyonlarının uzaktan kumandasını asla temizlemez. Uzaktan kumandanızın klozet kapağınızdan 20 kat daha fazla bakteri yüklü olduğu konusunda bir fikir birliği var.

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KÖPEK MAMA KABI

NSF International tarafından yürütülen araştırmaya göre, köpeğinizin mama kabı tuvaletten yaklaşık 10 kat daha kirlidir.

TEMİZ ÇAMAŞIRLAR

Frontiers in Microbiology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, çamaşır makineleri (özellikle çevre dostu deterjanlara sahip soğuk suyla yıkanan çamaşırlar) "etkileyen su bakterilerinin, cilt ve giysilerle ilgili bakterilerin ve biyofilmle ilgili bakterilerin mikrobiyal değişimine" neden olur.

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Başka bir deyişle, bakterileri ve pisliği giysilerinize eşit şekilde yayar. Temiz çamaşırlarınızda bazen tuvaletlerden daha çok bakteri bulunur.


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