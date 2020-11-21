Knuckle ekran teknolojisini kullanan telefonu oldu

K30S Ultra’nın Knuckle ekran ile geldiği bugün kanıtlandı. Peki, bu teknoloji bize ne gibi fayda sağlıyor?
Redmi K30S Ultra’nın Knuckle işlevi, ekran görüntüsü almak için parmak eklemine dokunmayı, yerel ekran görüntüleri elde etmek için daire yapmayı, Xiao Ai ses asistanını uyandırmayı, ekran parlaklığını ayarlamak için uzun basma ve sürüklemeyi destekliyor. Ayrıca daha özel işlevler için V harfini çizebilir ve önceden atadığınız kısayolu başlatabilirsiniz.
Kullanıcıların işini kolaylaştıran Knuckle işlevinin güncellemeler ile daha da gelişeceği ortada. Ancak bu teknolojinin stabil çalışması için damperli ekran koruyucu kullanmamanız gerekiyor. Cam yüzey üzerine cam koyduğunuz zaman maalesef ki algılamada sorunlar çıkabiliyor.
Redmi K30S Ultra özellikleri
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