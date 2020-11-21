Knuckle ekran teknolojisini kullanan telefonu oldu

K30S Ultra’nın Knuckle ekran ile geldiği bugün kanıtlandı. Peki, bu teknoloji bize ne gibi fayda sağlıyor?

Redmi K30S Ultra’nın Knuckle işlevi, ekran görüntüsü almak için parmak eklemine dokunmayı, yerel ekran görüntüleri elde etmek için daire yapmayı, Xiao Ai ses asistanını uyandırmayı, ekran parlaklığını ayarlamak için uzun basma ve sürüklemeyi destekliyor. Ayrıca daha özel işlevler için V harfini çizebilir ve önceden atadığınız kısayolu başlatabilirsiniz.

Kullanıcıların işini kolaylaştıran Knuckle işlevinin güncellemeler ile daha da gelişeceği ortada. Ancak bu teknolojinin stabil çalışması için damperli ekran koruyucu kullanmamanız gerekiyor. Cam yüzey üzerine cam koyduğunuz zaman maalesef ki algılamada sorunlar çıkabiliyor.

Redmi K30S Ultra özellikleri



6.67 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli LCD ekran

Corning Gorilla Glass 5 koruma

Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti (1 x 2.84GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz)

Adreno 650 GPU

8GB LPPDDR5 RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) dahili depolama birimi

64 MP IMX682 sensör f/1.89 diyafram + 13 MP 123 derece ultra geniş açılı lens f/2.4 diyafram + 5 MP 2cm-10cm macro lens f/2.4 diyafram arka kamera

20 MP Samsung S5K3T2 sensör f/2.2 diyafram ön kamera

Boyutlar: 165.1×76.4×9.33mm

Ağırlık: 216g

5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 4×4 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C

33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

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