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Knuckle ekran teknolojisini kullanan telefonu oldu

21.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Knuckle ekran teknolojisini kullanan telefonu oldu

Redmi K30S Ultra, 1 Kasım’da piyasaya çıkmış ve ilk gün 100.000 adetlik rekor satış gerçekleştirmişti. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefonun bugün ilginç bir özellik ile geldiği ortaya çıktı.

K30S Ultra’nın Knuckle ekran ile geldiği bugün kanıtlandı. Peki, bu teknoloji bize ne gibi fayda sağlıyor?

Redmi K30S Ultra’nın Knuckle işlevi, ekran görüntüsü almak için parmak eklemine dokunmayı, yerel ekran görüntüleri elde etmek için daire yapmayı, Xiao Ai ses asistanını uyandırmayı, ekran parlaklığını ayarlamak için uzun basma ve sürüklemeyi destekliyor. Ayrıca daha özel işlevler için V harfini çizebilir ve önceden atadığınız kısayolu başlatabilirsiniz.

Kullanıcıların işini kolaylaştıran Knuckle işlevinin güncellemeler ile daha da gelişeceği ortada. Ancak bu teknolojinin stabil çalışması için damperli ekran koruyucu kullanmamanız gerekiyor. Cam yüzey üzerine cam koyduğunuz zaman maalesef ki algılamada sorunlar çıkabiliyor.

Redmi K30S Ultra özellikleri

  • 6.67 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli LCD ekran
  • Corning Gorilla Glass 5 koruma
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti (1 x 2.84GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz)
  • Adreno 650 GPU
  • 8GB LPPDDR5 RAM
  • 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) dahili depolama birimi
  • 64 MP IMX682 sensör f/1.89 diyafram + 13 MP 123 derece ultra geniş açılı lens f/2.4 diyafram + 5 MP 2cm-10cm macro lens f/2.4 diyafram arka kamera
  • 20 MP Samsung S5K3T2 sensör f/2.2 diyafram ön kamera
  • Boyutlar: 165.1×76.4×9.33mm
  • Ağırlık: 216g
  • 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 4×4 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C
  • 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

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