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Knut Hamsun Benoni adlı romanı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Norveçli roman, oyun yazarı ve şair Knut Hamsun’un Benoni adlı kitabı raflardaki yerini aldı.Norveçli roman, oyun yazarı ve şair Knut Hamsun’un ‘Benoni’ adlı romanı, Behçet Necatigil çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

Knut Hamsun Benoni adlı romanı raflarda

Norveçli roman, oyun yazarı ve şair Knut Hamsun’un Benoni adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Norveçli roman, oyun yazarı ve şair Knut Hamsun’un ‘Benoni’ adlı romanı, Behçet Necatigil çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından yayımlandı. Benoni, Knut Hamsun’un çalışmaları arasında özel bir yere sahip, bir diptiğin ilk kısmı. Bu romanda buram buram Norveç, Nordland’ın kendine has doğası, ormanları, faunası ve florası, denizi, parlak yaz geceleri, ağır kış günleri ve tıpkı bu doğanın bir yansıması olarak insanları var. Önyargılar, çekingen yaklaşımlar, alçak sesli cümleler, kısıtlanmış hareketler, arzular ve hayaller. Knut Hamsun, ilk kez, tüm çalışmalarının en büyük endişelerinden birini, İskandinav toplumunun da en önemli sorunlarından birini bu kitapta merkeze alıyor: Etik ve tipik değerleri ile geleneksel kırsal kültür ve kent dünyası, kapitalizm, para arasındaki çatışma. İkinci sırada, melankolik bir aşk hikâyesi var. Şiddet ya da utangaçlık, gerçekçilik ya da duygusallık, hiçbir şey bu dillendirilmeyen engelleri aşmaya, âşıkların kavuşmasına yetmiyor.
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Knut Hamsun’un yazarlık kariyerinde belirleyici olan romanlarından biri olan Benoni, değindiği temalarla yazarın bütün karakteristik özelliklerini bir araya getiren etkileyici bir eser. Ümitsiz bir aşk hikâyesini, Norveç kırsalıyla, pastoral ayrıntılarla ve tabiat övgüsüyle harmanlıyor Hamsun. Bu etkileyici roman, Türkçe edebiyatın köşe taşlarından Behçet Necatigil’in çevirisiyle taçlanıyor.
Knut Hamsun kimdir?
1890’dan başlayarak dünyanın sayılı romancıları arasına girecek ve Knut Hamsun adını alacak olan Knud Pedersen, Norveç’in kuzeyinde Lom kasabasında doğdu (04 Ağustos 1859). On sekizinde, Esrarengiz Adam başlıklı bir şiir ve hatta bir de küçük bir aşk romanı yazdı, Bu roman, gezginlik yıllarında tanıştığı bir kitapçı tarafından bastırıldı da. Bir yıl sonra daha büyük, epik bir eser kaleme aldı. İbsen’i okumuştu, onun etki ve büyüsü altında bulunuyordu. Bir Karşılaşma adındaki bu kitabı da, Bodö’de bir kitapçı yayımladı. İmzasını Knut Pedersen Hamsund diye atmıştı.
Tasarılar, planlarla doluydu kafası ve yirmisinde bile değildi henüz. Norveç’ten Amerika’ya uzanan maceralı hayat hikâyesinde birçok zorlukla karşılaştı Hamsun, ama yaşadıklarından ilham almayı, bunları birer edebiyat şaheserine dönüştürmeyi ustalıkla başardı aynı zamanda. Otuzu aşkın eseri arasında Açlık, Pan, Victoria, Sonbahar Yıldızları Altında, Hüzünlü Havalar, Son Mutluluk, Rosa, Benoni, Dünya Nimeti en önce hatırlanan romanlarıdır. 1920 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.

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