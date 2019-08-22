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Koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA’yı düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Arap koalisyonunun sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından Sana şehrinden Suudi Arabistan’ın Asir şehrindeki Hamis Muşeyt bölgesine gönderilen 2 İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Arap koalisyonunun sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından Sana şehrinden Suudi Arabistan’ın Asir şehrindeki Hamis Muşeyt bölgesine gönderilen 2 İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Maliki, “Koalisyon güçleri, sivilleri korumak için Husilerin attıkları İHA ve füzeleri imha ediyor” dedi.
Öte yandan Husiler de, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşeyt bölgesine İHA ile saldırıldığını açıklamıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria, “Hava Kuvvetleri, Hamis Muşeyt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü’ne iki İHA ile saldırı düzenledi. Birinci saldırıda iletişim sistemi hedef alınırken, ikinci saldırıda ise tanklar ve hava üssünde bulunan benzin istasyonu vuruldu. Her iki operasyonda da hedeflere ulaşıldı” dedi.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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