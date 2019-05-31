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Koalisyon güçleri, Irak ile Suriye’de binden fazla sivilin öldüğünü kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 21:58 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ karşıtı olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2014’ten bu yana Irak ile Suriye’de düzenledikleri hava saldırılarında ‘yanlışlıkla’ bin 302 sivilin öldürüldüğünü kabul etti.Terör örgütü DEAŞ karşıtı olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılından bu yana yerli ortaklarla yaklaşık 110 bin metreküp alanın terör örgütü DEAŞ’tan geri almayı başararak 7.7 milyon kişiyi örgütün zorbalığından kurtardığını kaydetti.Ağustos 2014’ten geçen Nisan ayı sonuna kadar 34 bin 502 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, Irak ile Suriye’de düzenlenen hava saldırılarında yanlışlıkla bin 302 sivilin öldürüldüğü kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2014’ten bu yana Irak ile Suriye’de düzenledikleri hava saldırılarında ‘yanlışlıkla’ bin 302 sivilin öldürüldüğünü kabul etti.
Terör örgütü DEAŞ karşıtı olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılından bu yana yerli ortaklarla yaklaşık 110 bin metreküp alanın terör örgütü DEAŞ’tan geri almayı başararak 7.7 milyon kişiyi örgütün zorbalığından kurtardığını kaydetti.
Ağustos 2014’ten geçen Nisan ayı sonuna kadar 34 bin 502 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, Irak ile Suriye’de düzenlenen hava saldırılarında yanlışlıkla bin 302 sivilin öldürüldüğü kabul edildi. Sivil kaybını önlemek için dikkatli olduklarını açıklayan koalisyon güçleri, 111 sivilin daha öldüğüne dair yayınlanan raporların olduğunu ve bu raporların incelendiğini aktardı.

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