Koalisyon güçleri konvoyu Irak’tan Suriye’ye geçti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir askeri konvoy dün akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Suriye’nin kuzeydoğu bölgesine geçti.

Irak - Suriye arasındaki el-Velid Sınır Kapısından bir kaynak, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait ve askeri malzeme ile lojistik destek taşıyan 40 araçlık konvoyun söz konusu sınır kapısından Suriye’nin kuzeydoğu bölgesine geçtiğini bildirdi. Konvoyun Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY), koalisyon güçlerinin Suriye’nin Haseke bölgesindeki koalisyon güçlerinin üssüne ulaştığı bildirildi.

