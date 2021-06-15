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Kobani Davası: Ayhan Bilgen dahil dört kişinin tahliyesine karar verildi

15.06.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda "Kobani olayları" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014'te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili davada, tutuklu sanıklardan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

Kobani Davası: Ayhan Bilgen dahil dört kişinin tahliyesine karar verildi

Kamuoyunda "Kobani olayları" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014'te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili davada, tutuklu sanıklardan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

Bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma avukatlarından Fikret İlkiz, mahkemenin sanıklara düşüncelerini sorduğunu ve iddianamede de düşüncelerin yargılandığını söyledi:

"Daha önce soruşturması yapılmış, kovuşturması yapılmış şeylerden yeniden kişilerin soruşturulması hukuka aykırıdır. AİHM'e aykırıdır. Bu yargılama geçmiş zihniyetlerin anlayışıdır."

Davanın üçüncü duruşması yarınki oturumla devam edecek.

Tahliyesine karar verilenlerden eski HDP Sözcüsü ve eski Kars milletvekili Ayhan Bilgen, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanı seçilmişti.

Ayhan Bilgen, 2 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmış ve yerine belediye başkanlığına kayyum atanmıştı.

Kobani Davası'nda Nisan ayındaki duruşmada mahkeme heyeti ile savunma avukatları ve sanıklar arasında tartışmalar yaşanmıştı.

Mahkeme, reddi hakim talebinin iletilmesi için eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel'e süre verilmesine, diğer sanıkların ve avukatların reddi hakim talebinin ise bu aşamada reddine karar vermişti.

Sanıklar kimler?

Kobani Davası'nda 108 kişi yargılanıyor.

Sanıklar arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'in yanı sıra Gültan Kışanak, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata gibi siyasetçiler; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Beyza Üstün; Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi KCK yöneticileri ile PYD Sözcüsü Salih Müslim de bulunuyor.

Davada 2 bin 676 kişi ve kurum ise müşteki olarak bulunuyor.

İddianamede neler var?

Dava dosyası 3 bin 530 sayfalık bir iddianame ile 324 klasör delil ve eklerinden oluşuyor.

Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapsi isteniyor.

"Adam öldürme", "yağma", "kamu görevlisini silahla yaralama", "bayrak yakma", "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma" yöneltilen suçlamalardan bazıları.

HDP de duruşmayla ilgili açtığı "6-8 Ekim Gerçekleri" ismindeki Twitter hesabından dava ile ilgili gelişmeleri duyuruyor.

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