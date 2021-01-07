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Kobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da var

07.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Kobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da var

Son dakika haberine göre aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan Kobani iddianamesi kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ‘Kobani iddianamesi’ Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 108 kişi için “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ve 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalar isteniyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, mahkeme tarafından henüz tensip yapılmadığı ve duruşma tarihinin belirlenmediği belirtildi.

Öte yandan avukatların hazırlanan iddianameye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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