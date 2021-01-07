Kobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ‘Kobani iddianamesi’ Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 108 kişi için “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ve 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalar isteniyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, mahkeme tarafından henüz tensip yapılmadığı ve duruşma tarihinin belirlenmediği belirtildi.

Öte yandan avukatların hazırlanan iddianameye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

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