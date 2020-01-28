Kobe Bryant paylaşımı nedeniyle WP muhabirini idari izne ayırdı, sendika tepki gösterdi

Washington Post gazetesi muhabiri Felicia Sonmez'in, ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaştığı bir mesaj nedeniyle gazete yönetimi tarafından idari izne çıkarılması, gazetede örgütlü sendika üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Gazetede imzalı yayınladıkları mektupta, bu uygulama karşısında "dehşete düştüklerini" ifade eden sendika, gazete yönetimini Sonmez'in güvenliğinin sağlanması için derhal adım atmaya çağırdı. Sonmez, 41 yaşındaki ünlü basketbolcunun hayatını kaybettiği helikopter kazasından birkaç saat sonra, Bryant'ın geçmişte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını ele alan bir makalenin linkini Twitter hesabında paylaşmıştı. Sonmez'in retweet'inin zamanlamasına tepki gösteren Twitter kullanıcıları olmuştu. 2016'da The Daily Beast sitesinde yayımlanan 'Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikâyesi ve yarım bir itiraf' başlıklı haberin linkini içeren tweet birçok kişi tarafından paylaşıldı, ancak çok sayıda kullanıcı da Sonmez'e tepki göstermiş, hatta tehditlerde bulundu.

Los Angeles Lakers takımında oynayan ve 2016'da emekliye ayrılan Kobe Bryant, Pazar günü California'da helikopterinin yere çakılması sonucu, 13 yaşındaki kızı Gianna ve helikopterde bulunan diğer 7 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Pek çok kişi Bryant'ın ölümüyle ilgili üzüntülerini ifade ederken, bazıları da ünlü NBA oyuncusu hakkında 2003'te gündeme gelen tecavüz iddialarını hatırlattı. Bu iddialara göre, Bryant bir tatil merkezinde çalışan 19 yaşındaki bir kadına bir otel odasında cinsel saldırıda bulunmuştu. Washington Post muhabiri Felicia Sonmez'in paylaştığı 2016 tarihli makalede de bu iddialara ve dayandığı delillere yer veriliyordu. Hakaret ve ölüm tehditleri Bunun üzerine sosyal medya üzerinden binlerce kullanıcının saldırısına maruz kaldığını söyleyen Sonmez, "10 bin kişi yorum yaptı, çirkin sözler ve ölüm tehditleri içeren e-postalar gönderdi" diyerek bunların ekran görüntülerini de Twitter'da paylaştı. Sonmez, "Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünlüklü bir şekilde hatırlanmaya değerdir, o kişi çok sevilse ve bu bütünlük üzüntü verici olsa bile" ifadelerini kullandı.

Haberi kendisinin yazmadığını ancak oldukça iyi işlendiğini düşündüğünü belirten Sonmez, "Lütfen vaktinizi ayırın ve okuyun. Bana öfke ve nefretle yanıt veren bu kişiler, insanların sessiz kalmaları için gördükleri baskı hakkında çok şeyi ortaya koyuyor" dedi. İdari izne çıkarıldı Sonmez, editörlerine, tehditlere maruz kaldığını bildirdi. Gazetenin şef editörü Tracy Grant, Sonmez'den tweetlerini silmesini istedi. New York Times'ın haberine göre, Grant bir email göndererek Sonmez'e "akşamı bir otelde veya bir arkadaşının evinde geçirme" önerisinde bulundu. Daha sonra da kendisine ücretli idari izne ayrıldığı bildirildi. Gazetenin şef editörü Tracy Grant, bir açıklama yaparak Sonmez'in tweetlerinin "iyi muhakeme edilmemiş olduğunu ve iş arkadaşlarının çalışmasını olumsuz etkilediğini" kaydetti. Yönetim, Kobe Bryant ile ilgili tweetlerin gazetenin sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğini inceliyor. Sendikadan kınama Sonmez'ın bu şekilde cezalandırılması, gazete editörlerinin bağlı bulunduğu sendika tarafından kınandı.