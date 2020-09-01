Koç Burcu Eylül 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu... Koç Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Bu ay burcunuzda ilerleyen Mars ile yaşama dair hedeflerinizi gerçekleştirmek için çabalayabilir, efor sarf edebilirsiniz. 9 Eylül'de Marsın retro hareketine başlamasıyla bir süredir planladığınız durumları hayata geçirebilir, iş hayatında başlangıçlar yapabilir, süregelen işinizde ise değişikliklere gidebilirsiniz. Görev paylaşımı, iş arkadaşları değişebileceği gibi, çalışma alanınız, departmanınız da değişebilir. Ay boyunca yepyeni girişimlerde bulunmak yerine küçük değişiklikler, dönemsel projeler daha verimli olacaktır.

6 Eylülde Aslan burcuna geçen Venüs, aşk hayatınızda yüksek duyguları, sevinç ve mutluluğu, romantik paylaşımları getirecek. Geçmişteki kişilerle barışmalar olabilir, yalnızlar geçmişe karşı daha yoğun duygular içine girebilir. Süregelen ilişkilerde ise problemler çözülebilir, gerçek sevgi kazanabilir. Ay içerisinde aşk ilişkilerinde iyi-kötü her duygu daha yoğun, daha yüksek yaşanırken, daha hızlı normale dönülebilir. Bu yüzden gerilim ve anlaşmazlıkların da hızlıca çözülebileceğini bilmeli. Bazı Koçlar ay içerisinde ilişkilerinde kafa karışıklığı yaşayabilir. İki farklı kişi, iki farklı ilişki potansiyeli olabilir. Merkür Terazide ilerlerken, karşınızdakileri anlamaya, çözmeye çalışabilirsiniz. Karşılıklı olarak tavırlarınız değişken olabilir. 17 Eylülde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle bu tarih civarında yaşamınızdaki mevcut düzen ve rutin değişebilir. Sağlıklı beslenme rutini oluşturabilir, geçmişte yaptığınız sporlara geri dönebilir, yaşama karşı daha hırsla yaklaşabilirsiniz. İş hayatında bir karışıklığı çaba ve efor ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Ertelenmiş sınavlara girebilir, bir süredir planladığınız eğitime başlayabilir, bir süredir düşündüğünüz sınava başvurabilirsiniz. Geçmişteki bir eğitimi bitirmek üzere emek harcayabilirsiniz.