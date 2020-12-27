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Koç burcu yıllık yorum 2021... Koçların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?

fadoncu fadoncu 27.12.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika Koç burcu 2021 yorumu... Ortamların neşesi ve lideri olarak kabul ettiğimiz Koç burcunu 2021 yılında neler bekliyor? 2020 yılının bitmesinin ardından, 2021 yılında Koç burçlarında kariyer planlaması ve maddi kazançlar ön plana çıkıyor. Koç burçlarının 2021 yılında aşk, iş, sağlık, kariyer ve para durumu nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber yorumladı.. İşte koç burcu yıllık yorumu 2021...

Son dakika Koç burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel Koç burcu 2021 yorumumuzu hazırladık.. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 21 Mart- 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Koç burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Koç burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Koç burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç burcu 2021 yorumu...

2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, KOÇLAR NASIL ETKİLENECEK?

Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Koç burçlarını da etkileyecek.
30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Koç burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Koç burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.
Koç burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. Koç burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Koç burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Koç burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, koç burcu 2021 yorumu...

KOÇ BURCU 2021 YORUMU

Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca sınav verdiğiniz, zorlandığınız ve çabaladığınız konular bu yıl tamamen kapanırken, artık bambaşka alanlarda hedefler belirliyor olacaksınız. Artık yılın ilk günlerinden itibaren ilişkiler ve sosyal çevreniz, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri ön planda olacak.

Köklü değişimleri getiren Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ayında finansal gelirleriniz, kazanç ve harcama dengeniz konularında radikal bir değişimi getirecek. Kontrolsüz para yönetimleri, bu ay içerisinde ciddi bir finansal krize neden olabilir. Abartılı harcamalar, büyük risklere girmek, paranızı savurmak bu ay boyunca sizi kıtlık durumuna sürüklüyebilir. Fakat bu ay içerisinde pek çok Koç burcu için beklenmedik alanlardan, beklenmedik kazanç kapıları açılacak. Oldukça sürprizli bir ay sizleri bekliyor. Sosyal medya, internet, medya ve televizyon kanallarından önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Grup ve ekip çalışmaları, alternatif iş ve projeler bu dönemde size kazandıracak.

MERKÜR RETROSUNUN KOÇ BURCUNA ETKİSİ

30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Arkadaşlar ve sosyal çevrede değişimleri getiren bu retronun etkileriyle, bazı arkadaşlarınızla mesafeleşmelere gitmeniz gerektiğini göreceksiniz. Eski dostlar, eski tanıdıklar bu retro boyunca ön planda olacak. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde doğru dengeler kurmanızın daha önemli olduğu bir zaman dilimi.

Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişi, yılın ilk günlerinden itibaren siz Koçları idealleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda hareket etmeye götürecek. Hayallerinizin peşinden gitme arzusu güçlenecek. Şartlar ve koşullar ise tamamen size bağlı olacak. Bu yıl, Jüpiter'in şans ve bolluk desteğini almak için harekete geçmeniz, fırsatları değerlendirmeye hevesli ve gönüllü olmanız gerektiğini unutmayın. Yalnızlar için bu gezegen geçişi, önüne gelen fırsatları değerlendirdiğinde aradığın ilişkiyi bulabilirsin diyor. Bu yıl tanışacağınız kişilerle veya bu yıl başlayan ilişkilerle uzun vadeli birlikteliklere gidebilirsiniz.

JÜPİTER'İN BALIK BURCUNA GEÇİŞİ KOÇLARI DA ETKİSİ ALTINA ALACAK

Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında yurtdışı seyahatlerinizi gerçekleştirebilir, yeni seyahat planları yapabilir, daha fazla macera ve deneyim arzusunda olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda bu tarih aralığı bir tamamlanma sürecini getirecek. Süregelen eğitimlerinizden mezun olabilirsiniz.

2021'DE KOÇ BURCUNUN AŞK HAYATI

29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu dönemde ikilemler ve kafa karışıklıklarınız artabilir. Dalgınlıklar, hızlı düşünüp hızlı kararlar alma, sabırsızlık, heves ve merak ön planda olabilir. Bu dönemde yaşayacağınız tanışmalar, başlayan ilişkiler anlık heveslerle başlayacak ilişkilere işaret edebilir. Yeni başlangıçlar kaçınmalı. Yeni bir eğitim, kurs ve hobi gibi farklı alanlarda farklı başlangıçlar da gündeme gelebilir.

2021'DE KOÇ BURCUNUN İŞ HAYATI

26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmalar ise ilişkilerinizde bağlantılı önemli imzalar, kararlar ve yol ayrımlarından bahsediyor olacak. Bu süreçte sağlıklı ilerleyen ilişkileriniz evliliğe gidebilir, aileler tanışabilir veya resmiyet kazanabilir.

Bu tutulma dönemleriyle eğitim hayatınızda sizin için oldukça önemli olan, geleceğinizi belirleyebilecek bir konuda köklü fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu süreçlerde başlayacağınız eğitimler, alacağınız kurslar; iş ve kariyer sürecinizi doğrudan değiştirebilir.

27 Eylül - 18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. İlişkiler, ortaklıklar ve partnerliklerde geçmiş konular, geçmiş meseleler gün yüzüne çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde dengesizlikler, ikilemler olabilir. Bu dönem boyunca karşınızdakilerin dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle ilgili sorunlar oluşabilir. Kime sırtınızı yaslayıp kime güvendiğinize dikkat etmelisiniz. Bazı partnerler, partner adayları bu dönemde dengesiz tavırlarıyla karşınıza gelebilir. Bazı Koç burçları ise bu retro sürecinde iki farklı kişi, iki farklı yol arasından bir seçenek yapmak zorunda kalabilir.

KOÇ BURCUNUN 2021'DE KARİYERİ VE PARA YORUMU

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler-Yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma, yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek, yılın enerjisinin dışında bir çizge olacak. 2022 yılından mesajlar verecek olan bu tutulma, finansal konularda size yepyeni kapılar açacak. Kazançlar ve somut başarılar dünyasında ilerleyecek, elde edeceğiniz başarılarla maddi-manevi daha güçlü hissedeceksiniz. 2022 yılında ise yıl boyunca size maddi kazanımlardan bahsediyor olacak.

3 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması ile yılın son tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma ile yıl içerisinde düşündüğünüz, planladığınız, çabaladığınız yenilikler artık hayata geçmiş olacak. Yeni hayatınıza adım atıyor, yeni bir çevrede bulunuyor olacaksınız.

Aynı zamanda Ocak-Şubat ve Haziran aylarında gündeminize gelen durumlar, Aralık içinde nihai sona ve karara bağlanacak.


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