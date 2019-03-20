"Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi

Varlık nedenlerinden birisinin insana hizmet olduğunu ifade eden Bedir, "Yaşlılarımız başımızın tacıdır. Onlar bizim yaşayan tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimizdir. Onları hayatlarının bu döneminde asla yalnız bırakmamalıyız." dedi.

Pasta kesip muma üfleyerek kutlama yapan yaşlı hastalar, etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, organizasyondan dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti.

Evde Bakım Hizmetleri personellerince tekerlekli sandalye ile merkeze getirilen yaşlı hastalara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şiir dinletisi ve müzik eşliğinde başlayan programda eğlenceli vakit geçiren yaşlılar, müzik eşliğinde de türkü ve şiir okudu.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Dadaşkent Yaşlı Palyatif Merkezi'nde program düzenlendi.

Erzurum'da, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda, hastanede ve evde bakım hizmeti gören yaşlılar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenip moral depoladı.

- "Koca çınarları her zaman hatırlayın"

Bedir, koca çınarların sadece Yaşlılar Haftası'nda değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Yaşlılara saygı ve sevgide kusur etmeyip hürmetle yaklaşılması gerektiğini anlatan Bedir, "Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir, bu aynı zamanda bir minnet borcudur." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da yaşlı vatandaşlara çeşitli hizmetler sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumumuzca hazırlanan ve Darülaceze Vakfının desteklediği 'Yaşlılara Evde Bakım Projesi' kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere yaşlılık sürecindeki güçlükleri belirlemek, yaşlı bireylere danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak, üretkenliklerini tekrar kazandırmak, kendi ev ortamlarında sağlıklı ve güvenli yaşamları için destek olunuyor. Bugüne kadar 140 aileye bu hizmetler verildi."

Programa, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Gülşah Gül Çelebi, BEAH Başhekim yardımcıları Uzman Dr. Muzaffer Erden ile Dr. Mehmet Şahin, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Muhammet Sıddık Polat, palyatif merkezi çalışanları ile çok sayıda yaşlı ve yakını katıldı.

