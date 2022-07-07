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Kocaeli bayram namazı saati 2022! Bayram namazı saat kaçta? Diyanet'e göre Kocaeli Kurban Bayramı namazı saati

07.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli bayram namazı saati, 2022 Kurban Bayramı öncesinde binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Kocaeli'de ikamet eden binlerce kişi, 'Kocaeli bayram namazı saat kaçta?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, Kocaeli bayram namazı saat bilgileri paylaştı. Peki, Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kocaeli bayram namazı saati 2022! Bayram namazı saat kaçta? Diyanet'e göre Kocaeli Kurban Bayramı namazı saati

Kocaeli bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı, 2022 Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli'de yaşayan binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Kurban Bayramı namazı cemaatle birlikte kılınan bir namaz olduğu için, Kocaeli'de camilere gidecek olan vatandaşlar Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kurban Bayramı namazı saat bilgisi.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.12'de bayram namazı kılacak.

Bayram namazının kılınmasıyla birlikte imam tarafından bayram hutbesi okunacak ve vatandaşlar dua edecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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