KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ kaçta? 2023 Kocaeli bayram namazı ne zaman kılınacak? Ramazan Bayramı saatleri

Bayram namazı saati, Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının ardından yılın ilk dini bayramı başlayacak. Müslümanlar bayramın birinci günü cemaat ile beraber Ramazan Bayramı namazını kılacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kocaeli bayram namazı saati 06.45 olacak.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati 06.45 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

İstanbul bayram namazı saati: 06:49

Ankara bayram namazı saati: 06.34

İzmir bayram namazı saati: 06.59

Trabzon bayram namazı saati: 06.06

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.