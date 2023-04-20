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KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ kaçta? 2023 Kocaeli bayram namazı ne zaman kılınacak? Ramazan Bayramı saatleri

20.04.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli bayram namazı saati, 21 Nisan 2023 tarihine az bir zaman kala merak konusu haline geldi. Müslümanların heyecanla beklediği yılın ilk dini bayramı için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geldi. Bayramın birinci günü bayram namazı kılacak olanlar namaz saatini araştırmaya başladılar. Peki ,2023 Kocaeli bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ kaçta? 2023 Kocaeli bayram namazı ne zaman kılınacak? Ramazan Bayramı saatleri

Bayram namazı saati, Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının ardından yılın ilk dini bayramı başlayacak. Müslümanlar bayramın birinci günü cemaat ile beraber Ramazan Bayramı namazını kılacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kocaeli bayram namazı saati 06.45 olacak.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati 06.45 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.
İstanbul bayram namazı saati: 06:49
Ankara bayram namazı saati: 06.34
İzmir bayram namazı saati: 06.59
Trabzon bayram namazı saati: 06.06

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bayram-namazı-saati

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

  1. Rekat
    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

bayram-namaz-saatleri

  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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