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  4. Kocaeli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

Kocaeli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

30.06.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

Olay, Salı akşamı saat 20.30 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşına geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin'e, seyir halinde ilerleyen M.K. idaresindeki özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasının ardından yola savrulan küçük kızı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Minik Emine'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 3 yaşındaki Emine'ye çarparak ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü M.K. ise ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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