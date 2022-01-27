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Kocaeli'de akılalmaz olay! Küçük çocuk kapıyı kilitleyince olanlar oldu: Elim ayağım tutmuyor

27.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen olayda 1.5 yaşındaki çocuk balkon kapısının annesinin üzerine kilitleyince olanlar oldu. Balkonda mahsur kalan kadın korku dolu anlar yaşarken,uzun süre girdiği şokun etkisinden çıkamadı. Emine Öztürk, ''Kızım içeride düşer, bir şey olur diye çok korktum. Çok farklı bir duygu. Şu an bile elim ayağım tutmuyor, titriyorum" dedi.

Kocaeli'de akılalmaz olay! Küçük çocuk kapıyı kilitleyince olanlar oldu: Elim ayağım tutmuyor

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Öztürk kirli bebek bezlerini çöpe atmak için balkona çıktığı sırada, 1 buçuk yaşındaki kızı T.Ö. balkon kapısı üzerine kilitledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona çıktı. Balkon kapısını açan itfaiye ekipleri hem anneyi hem de küçük kızı kurtardı.

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''ELİM AYAĞIM TİTRİYOR''

Panik olan anne Emine Öztürk, "Balkona bez atmaya diye çıktım. Çocuk balkon kapısını benim üzerime kilitledi. Öyle bir panik yaşadım ki, ne olduğunu anlamadım. Normalde yapmayacağı bir şeyi yaptı. Çok şükür bir şey olmadı. Allah itfaiye ekiplerimizden razı olsun. Kızım içeride düşer, bir şey olur diye çok korktum. Çok farklı bir duygu. Şu an bile elim ayağım tutmuyor, titriyorum. Anneler, kapının üzerinde kesinlikle anahtar bırakmasınlar. Ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmasınlar" dedi.

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(İHA)

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Kocaeli
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