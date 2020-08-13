HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kocaeli'de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor.

*Olay yerinden ilk fotoğraflar;*

5

1

2

3

4

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Annesi ile kardeşini öldüren vali yardımcısının babası konuştuAnnesi ile kardeşini öldüren vali yardımcısının babası konuştu
Alabaş (Yer lahanası): Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Alabaş (Yer lahanası): Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması
Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması
Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı
Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı
"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!
"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!
Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt
Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması
İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Diğer Haberler

Ankara'da DHKP/C operasyonu! 7 kişi yakalandı
Ankara'da DHKP/C operasyonu! 7 kişi yakalandı
Annesi ile kardeşini öldüren vali yardımcısının babası konuştu
Annesi ile kardeşini öldüren vali yardımcısının babası konuştu
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili yeni açıklama
Okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama
Ünlü yönetmen Onur Ünlü kurduğu site ile hayatını satıyor! Onur Ünlü kimdir?
Ünlü yönetmen kurduğu site ile hayatını satıyor
Bursa'da dehşete düşüren görüntü! Evinin balkonunda kendini astı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.