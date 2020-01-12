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  4. Kocaeli'de Atatürk büstüne saldırı!

Kocaeli'de Atatürk büstüne saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kocaeli Derince'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu’nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü. Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı.

POLİSE HABER VERDİLER

Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk büstü saldırı

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