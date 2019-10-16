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Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 05:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan TIR'ın alev alması nedeniyle D-130 Karayolu'nda ulaşım aksadı.

D-130 Karayolu'nda İzmit yönüne giden Hakan Zengi'nin kullandığı TIR, Vezirçiftliği Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Manisa'dan yüklenen plastik kovaları Gebze'deki bir boya fabrikasına taşıyan TIR'ın sürücüsü kazanın ardından kendini dışarı atarken, TIR yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yolun İzmit istikameti trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası araç yangını

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