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Kocaeli'de bir garip olay... Çatıdan düştü! Tuvalet duvarı kırılarak kurtarıldı

16.06.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir genç, çatıdan havalandırma boşluğuna düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tuvalet duvarını yıkarak genci kurtardı. İşte haberin detayları...

Kocaeli'de bir garip olay... Çatıdan düştü! Tuvalet duvarı kırılarak kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen Emircan Demir, itfaiye ekiplerinin, bir dairenin tuvalet duvarını yıkması sonucu kurtarıldı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Olay, öğleden sonra Gebze Tatlıkuyu Mahalesi 1315/1 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısına çıkan Emircan Demir, havalandırma boşluğuna düştü.

TUVALET DUVARI YIKILARAK KURTARILDI

Yaklaşık 6 metre yükseklikten binanın birinci katına düşen genci görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelerek Demir'in yerini tespit eden itfaiye ekipleri, 1'inci katta yaşayan Hüseyin Dirgin'e ait dairenin tuvalet duvarını yıkarak genci kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emircan Demir, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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