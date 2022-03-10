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Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

10.03.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çuvallar içine doldurulan ve kimyasal madde olduğu belirtilen maddeler dere içine atıldı. Koku yayan ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden atıklar belediye ekiplerince temizlendi. Olay sonrası konuşan mahalle muhtarı Sedat Topal, Burada nefes almak gerçekten zor. Yerleşim olmadığından dolayı burası sahipsiz görünüyor. Bazı sorumsuz insanlar gelip çevremizi kirletiyor. Burası denize akan bir dere ve kirli su denize ulaştığında canlıları zehirleyecektir'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval, kimsayal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı. Çevresine yaydığı pis koku vatandaşları rahatsız edince gerçek anlaşıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar muhtar Sedat Topal'a haber verdi. Çamışdibi deresine gelen Topal, dereden çıkan duman ve yaydığı pis kokudan dolayı Kartepe Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. Hemen bölgeye gelen ekipler, atık maddeleri temizledi.

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''CANLILARI KATLETTİ''

Sabah 10.00 sıralarında bölgeye geldiğini ifade eden muhtar Sedat Topal, "Burada nefes almak gerçekten zor. Yerleşim olmadığından dolayı burası sahipsiz görünüyor. Bazı sorumsuz insanlar gelip çevremizi kirletiyor. Burası denize akan bir dere ve kirli su denize ulaştığında canlıları zehirleyecektir. Bu derenin bu hale gelmesinin sorumlusunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kartepe Belediyesi gelip derenin temizliğini yaptı. Elimizden gelen bu kadar ama bu yeterli değil. Burada yaşayan canlılar var, bu canlıları katletti" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Kocaeli
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