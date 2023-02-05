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  4. Kocaeli'de dehşet! Kahvehanede pusu kurdu, yoldan geçen kadını vurdu

Kocaeli'de dehşet! Kahvehanede pusu kurdu, yoldan geçen kadını vurdu

05.02.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Bir kahvehanede pusu kuran A.T. isimli şahıs, yolda yürüyen G.Y. (45) isimli kadına tabanca ile ateş açtı. Omzundan ve bacağından yaralanan kadın tedaviye alınırken, A.T. ise olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de dehşet! Kahvehanede pusu kurdu, yoldan geçen kadını vurdu

Olay akşam saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki kahvehaneye giden A.T., her akşam aynı yerden geçen G.Y.'nin gelmesini bekledi. Kadının sokakta yürüdüğünü gören A.T., kahvehaneden çıkarak tabanca ile 4 el ateş etti.

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POLİS KAÇAN ŞAHSI ARIYOR

Omzundan ve bacağından yaralanan G.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan G.Y., ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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