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  4. Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtaki anne-baba öldü, kızları yaralı

Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtaki anne-baba öldü, kızları yaralı

09.02.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki feci kazada araç adeta hurdaya döndü. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 1,5 metrelik duvardan aşağı düştü. Aile sağlığı merkezinin duvarına çarparak durabilen araçtaki anne ile baba yaşamını yitirirken kızları ise ağır yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtaki anne-baba öldü, kızları yaralı

Korkunç kaza, İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sönmez kontrolündeki otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Sönmez’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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