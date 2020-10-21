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Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 22:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi ile Mollafenari Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen öğrenilemeyen otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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