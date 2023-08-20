HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de feci kaza! Otomobil 100 metreden yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de feci kaza! Otomobil 100 metreden yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

20.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Demir bariyerlere çarpan otomobil, 100 metreden yuvarlandı. Otomobildeki Osman Turhan ile oğulları Ali Zahit ve Muhammet Yusuf Turhan öldü, eşi Hatice Turhan ise yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Otomobil 100 metreden yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Osman Turhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarptıktan sonra 100 metreden yuvarlandı.

901a437d97c075e79377ed9fd8a97b97

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücü Turhan ile oğlu Ali Zahit Turhan hayatını kaybetti, araçta sıkışan eşi Hatice Turhan ile diğer oğlu Muhammet Yusuf Turhan ise yaralandı.

19b86249ca394f2de24f1177984f5870

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Hatice Turhan’ın duran kalbi, 30 dakikalık kalp mesajı ile yeniden çalıştırıldı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Yusuf Turhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

00a20be8ac3ed0941b28379ef8a6ab94

Otoyolun bir şeridi trafiğe kapatırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya hazırlanan teröristler etkisiz hale getirildi! MSB'den açıklama geldiSaldırıya hazırlanan teröristler etkisiz hale getirildi! MSB'den açıklama geldi
Yola çıktılar, Türkiye'den ayrılıyorlar! Beklentiyi karşılamadı...Yola çıktılar, Türkiye'den ayrılıyorlar! Beklentiyi karşılamadı...
16'şar katlı iki bina böyle yıkıldı! O anlar kamerada16'şar katlı iki bina böyle yıkıldı! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.