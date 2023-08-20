Kocaeli'de feci kaza! Otomobil 100 metreden yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Osman Turhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarptıktan sonra 100 metreden yuvarlandı.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücü Turhan ile oğlu Ali Zahit Turhan hayatını kaybetti, araçta sıkışan eşi Hatice Turhan ile diğer oğlu Muhammet Yusuf Turhan ise yaralandı.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Hatice Turhan’ın duran kalbi, 30 dakikalık kalp mesajı ile yeniden çalıştırıldı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Yusuf Turhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otoyolun bir şeridi trafiğe kapatırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

