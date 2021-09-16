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  4. Kocaeli'de geri giden TIR, otomobile böyle çarptı! Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için bunu yaptı

Kocaeli'de geri giden TIR, otomobile böyle çarptı! Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için bunu yaptı

16.09.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri geri gelirken otomobile çarpan TIR sürücüsü, TIR için ehliyeti olmaması sebebiyle sürücü ismi olarak babasını söyledi. TIR'ın, otomobile çarptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Reşit T. idaresindeki marka TIR, yol üzerinde geri geri geldiği sırada hemen arkasında seyir halinde olan Sevil S. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ OLARAK BABASINI SÖYLEDİ

Öte yandan TIR ehliyeti ve SRC belgesi olmadığı öğrenilen TIR sürücüsü Reşit T., ceza yememek sürücü ismi olarak babasının ismini verdi. Kazayı duyan Reşit T.’nin babası hemen olay yerine geldi. Olay yerinde tutulan tutanağı yırtan baba, oğlunu kurtarabilmek için TIR'ı kendisinin kullandığını söyledi. Bu sırada ise baba ve yanında gelen vatandaşlar ile yaralanan kadın sürücünün eşi arasında tartışma çıktı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri TIR'ı Reşit T.’nin kullandığını tespit etti. Daha sonra ekipler, ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan TIR'ın otomobile çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde TIR'ın geri geri geldiği ve otomobile çarptığı anlar yer alıyor. Kazanın ardından TIR sürücüsü otomobilden iniyor.

(İHA)

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