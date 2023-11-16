HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de kargo firmasında panik anları! Paketten kimyasal madde sızdı, ekipler sevk edildi

Kocaeli'de kargo firmasında panik anları! Paketten kimyasal madde sızdı, ekipler sevk edildi

16.11.2023 14:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kargo şubesine gelen bir paketten kimyasal madde sızdı. Firmadaki çalışanlar ve müşteriler sızıntıdan etkilenirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Firmaya çıkan yollar kapatılırken, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu. 4 kişinin etkilendiği olayda sızan maddenin benzoil klorür olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de kargo firmasında panik anları! Paketten kimyasal madde sızdı, ekipler sevk edildi

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.

kargo-paketinde-kimyasal-madde-sizintisi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi_7521_dhaphoto4

SIZAN MADDE BENZOİL KLORÜR

Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kargo-paketinde-kimyasal-madde-sizintisi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi_7521_dhaphoto3

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

kargo-paketinde-kimyasal-madde-sizintisi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi_7521_dhaphoto1

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
850 bin liralık telefon çalıp, sevgilisine otomobil aldı850 bin liralık telefon çalıp, sevgilisine otomobil aldı
Dondurucu soğuklarda sıcacık kalın! Su ve rüzgar geçirmez, 3'ü 1 arada...Dondurucu soğuklarda sıcacık kalın! Su ve rüzgar geçirmez, 3'ü 1 arada...
Tartışma yaratacak 'Devlet Bahçeli' çıkışı! 'Nerede kriz, orada Bahçeli'Tartışma yaratacak 'Devlet Bahçeli' çıkışı! 'Nerede kriz, orada Bahçeli'
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kargo
En Çok Okunan Haberler
Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor!

Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor!

Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap!

Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap!

Görüntüler İstanbul'dan! Eğitim uçağı, minibüsü teğet geçti

Görüntüler İstanbul'dan! Eğitim uçağı, minibüsü teğet geçti

İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Kargo firmasında panik anları! Paketten kimyasal madde sızdı, ekipler sevk edildi

Kargo firmasında panik anları! Paketten kimyasal madde sızdı, ekipler sevk edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.