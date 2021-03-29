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Kocaeli'de keşfedildi: Tanrıça Kybele'ye adanmış mağaradan 'eşsiz' bir sunak çıktı

29.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Roma dönemine ait mağara keşfedildi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen keşif sonrası 'eşsiz bir eser' olduğu vurgulanan sunak bulundu. Sunağa Kandıra Kybelesi ismi verildi.

Kocaeli'de keşfedildi: Tanrıça Kybele'ye adanmış mağaradan 'eşsiz' bir sunak çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Hacılar köyüne bağlı Yağbolu mevkiinde yeni bir keşif ortaya çıkarıldı. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından “Kandıra Kybelesi” adı altında yürütülen bilimsel çalışmada, Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen bir mağara keşfedildi.

TANRIÇA KYBELE'YE ADANMIŞ

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ve Kocaeli Üniversitesinden Günay Karahan, mağara ve mağaradan çıkan eserler üzerinde yaptıkları bilimsel araştırmalar sonucuna göre, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçaları arasında sınıflandırılan Ana Tanrıça Kybele’ye adanmış bir mağaranın bölgede ilk kez keşfedildiği ortaya çıktı.

ANADOLU VE DÜNYA ARKEOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Mağaranın keşfedilmesi ile Anadolu ve dünya arkeolojisi için oldukça önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Ormanın içerisinde ağaçlarla kaplı ve su kaynağı kenarında bir alanda yer alan mağara ‘Kybele’ kült törenlerinin olmazsa olmazı su kaynağı ve mağara çevresinde bulunan çam ağaçlarının bölgede bulunması dikkat çekiyor.

'EŞSİZ BİR ESER'

Öte yandan, mağara içinden defineciler tarafından kaçırıldığı belirlenen bir sunağın ise emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen sunak üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda ise sunağın eşsiz bir eser olduğu belirlendi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından sunağa “Kandıra Kybelesi” adı verildi. Kandıra Kybelesi’nin Roma Dönemi’ne ait oldukça benzersiz bir eser olduğu, bu yüzden yerel bir ustanın elinden çıkmış olabileceği düşünülüyor.

İHA

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