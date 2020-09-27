HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikadaki iki kamyon ile bazı makineler zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

1

Yangın nedeniyle fabrikanın imalat ve depolama bölümünde hasar meydana geldi.

2

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Google 22. doğum gününü özel doodleGoogle 22. doğum gününü özel doodle
Akıllı asistan Siri'nin sesi değişecek mi?Akıllı asistan Siri'nin sesi değişecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Google 22. doğum gününü özel doodle
Google 22. doğum gününü özel doodle
Şişli'de silah sesleri! Ekip aracına kurşun isabet etti
Şişli'de silah sesleri! Ekip aracına kurşun isabet etti
Aydın'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Aydın'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Ege Denizi beşik gibi! Art arda depremler
Ege Denizi beşik gibi! Art arda depremler
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasında korkutan yangın
Sultangazi’de bir kişi balkonda oturduğu sırada silahla vurularak yaralandı
Balkonda otururken kurşunların hedefi oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.