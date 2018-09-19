Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, 00.00’da Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 2. katında evde çocukların bulunduğu sırada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören mahalleli binaya girerek içeride bulunan 5 çocuktan 3’ünü kendi imkanları ile çıkarttı.
YANGIN İKİ SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada söndürme çalışması başlatılırken, çevredeki vatandaşların kurtarmayı başardığı 3 çocuk, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocukların ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
İKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evde çıkan yangın söndürülmesinin ardından ekipler tarafından binada inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince binada yapılan incelemede 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Binada yapılan olay yeri incelemelerinin ardından feci şekilde can veren çocukların cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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