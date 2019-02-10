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Kocaeli'de taşlı sopalı kavga: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 07:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda bir polis yaralandı.

Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kocaeli'de taşlı sopalı kavga

Taş ve sopaların kullandığı kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Tarafları ayırmak isteyen polis ekiplerine saldıran 7 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, dağılmaları konusunda uyardığı gruptakilerin karşılık vermemesi üzerine biber gazıyla müdahalede bulundu.
Bu sırada bir ekip otosunun camı kırıldı. Olaylar sırasında bir polis başından yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğu polisin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kavga gözaltı

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