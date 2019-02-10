Kocaeli'de taşlı sopalı kavga: 7 gözaltı

Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullandığı kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bir ekip otosunun camı kırıldı. Olaylar sırasında bir polis başından yaralandı.