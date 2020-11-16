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  4. Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

16.11.2020 00:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde özel bir yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz (63) odasında ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi’nde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde meydana geldi.

Zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz’ın akşam yemeğine çıkmaması nedeniyle durumundan şüphelenen görevliler odaya girdi. Hiçkorkmaz’ı odada yerde yatar vaziyette gören görevliler, 112 Acile duruma bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hiçkorkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İsmet Hiçkorkmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İsmet Hiçkorkmaz'ın yaklaşık 9 aydır bakım merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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