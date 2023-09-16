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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! 5 polis yaralandı

16.09.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! 5 polis yaralandı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve giden çevik kuvvet ekiplerinin içinde bulunduğu 3 minibüs, bir hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ambulansa çevre hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı eski haline döndü. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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trafik kazası Kocaeli

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