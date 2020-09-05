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Kocaeli'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Tartıştığı eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 20:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı.

Kocaeli'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Tartıştığı eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş’i boğarak öldürdü.

Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı yapılan tedavisinin altından gözaltına alınırken, Özlem Güneş’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Cinayeti ihbar eden Zülküf Güneş, emniyette tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. (İHA)

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