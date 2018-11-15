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Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda uyuşturucu kullanan B.Ş. ve U.Ş., devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bilinçleri kapalı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Panayır Mahallesi Kadırga mevkiinde ormanlık alanda yerde yatan 2 kişiyi fark etti.

Çağırılan sağlık ekipleri, bu kişilerin aldıkları uyuşturucu nedeniyle kendilerinden geçtiklerini belirledi.

KOCAELI

Uyuşturucu madde kullanmak için düzenek kullandıkları görülen B.Ş. ve U.Ş. hemen Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinçleri kapalı olan B.Ş. ve U.Ş.'ye müdahalede bulunularak, hayati tehlikeleri ortadan kaldırıldı.

Üzerlerinde bonzai bulunan 2 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli orman uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Uyuşturucuyla mücadelede yetersiz kalıyoruz,gençlerimiz yok olup gidiyorlar.
KURT KUŞ BUNLARI BİR YOKLASA İDİ DAHA HAYIRLI OLURDU
BİR VİDEO İZLEYECEZ 2 REKLAM ÜSTÜSTE BU NE YA..
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