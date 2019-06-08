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Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

 RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de yoğunluk oldu.

Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de yoğunluk oldu. Bekirdere rampaları mevkisinde, sürücülerin yavaşladığı görüldü.
Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM yolu Bekirdere rampaları, viyadük ve tüneller bölgesinde, öğle saatlerinden itibaren yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesiyle yoğunluk oluştu. Sürücülerin bu bölgede yavaşladığı görüldü. TEM yolunda arızalanan araçlar ve meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Yollardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

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Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladıKocaeli geçişindeki yollarda trafik başladıKocaeli geçişindeki yollarda trafik başladıKocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı

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